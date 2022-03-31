В крупном микрорайоне Челябинска открыли долгожданный детский сад

﻿В учреждении откроют 12 групп для детей от полутора до семи лет

В микрорайоне Парковом начинает работу еще один долгожданный детский сад. Учреждение на улице Мусы Джалиля рассчитано на 290 мест — это 12 групп от полутора до семи лет. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила глава Челябинска Наталья Котова в своем телеграм-канале.

«Особенностью детского сада стала группа для детей с аллергопатологией. Питание воспитанников этой группы контролирует диетсестра. В учреждении планируется широкий спектр услуг дополнительного образования: воспитанники смогут заниматься хореографией, спортивной гимнастикой и тхэквондо», — рассказала Наталья Котова.

В настоящее время детский сад эксплуатируется по договору безвозмездного пользования. Власти ведут работу по выкупу здания у застройщика.

Несколько недель назад в Парковом открыли детский сад на улице Бейвеля, 38. К концу 2022 года в этом микрорайоне новые дошкольные учреждения смогут принять 850 юных челябинцев.