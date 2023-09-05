В крупнейшие челябинские вузы поступили более 10 тысяч первокурсников

Около половины мест — бюджетные

Новый учебный год в российских вузах стартовал для 4,5 млн студентов, причем 1,2 млн из них — первокурсники. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании у председателя кабмина. Количество бюджетных мест увеличили, их заняли более 626 тысяч ребят, причем есть и те, кто поступил по отдельной квоте участников СВО и их детей. В нашем регионе только в двух крупнейших вузах начали учебу более 10,5 тысячи человек.

«Самыми популярными стали направления: информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент. Среди наиболее востребованных вузов — РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и Финуниверситет», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Что касается Челябинской области, то в этом году в ЮУрГУ поступили более семи тысяч ребят (выделено 3416 бюджетных мест), а в ЧелГУ ряды студентов пополнились на три с лишним тысячи человек (1134 бюджетных места). Приемная кампания прошла штатно.

В этом году запущена новая национальная система высшего образования: базовое со сроком обучения 4—6 лет, специализированное (1—3 года) и аспирантура. Сроки зависят от квалификации и направления подготовки. Пока эту систему «обкатывают» в шести российских вузах.

Кстати, многие абитуриенты в прошедшую приемную кампанию воспользовались сервисом «Поступление в вуз онлайн». Через него заявления о поступлении подали более 375 тысяч человек.