В крупнейшем вузе Южного Урала стартовала приемная кампания

ЮУрГУ открыт для абитуриентов по разным направлениям

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В новом учебном году ЮУрГУ предлагает более 2500 бюджетных мест, и большая их часть приходится на специальности, широко востребованные на современном рынке труда.

«ЮУрГУ открыт для абитуриентов по разным направлениям: это и инженерные специальности, и социально-гуманитарные, экономические, ИТ. Мы предоставляем широкий спектр направлений, которые может выбрать абитуриент не только Челябинской области, но и всей Российской Федерации», — поделился первый проректор — проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов.

В консультационном центре Южно-Уральского государственного университета абитуриентов информируют по различным вопросам, связанным с поступлением, и помогают определиться с выбором специальности.

«Мы ожидаем, что приемная кампания в этом году будет очень активной. Впервые мы будем вести набор в передовую инженерную школу по двигателестроению и специальной технике „Сердце Урала“, также ведется большой набор на магистерские программы и программы бакалавриата, связанные с искусственным интеллектом», — рассказала руководитель Департамента по стратегической работе с абитуриентами, первый заместитель председателя приемной комиссии ЮУрГУ Юлия Болотина.

Студенты ЮУрГУ имеют множество уникальных возможностей: повышенные именные стипендии за достижения, скидки на обучение по контракту, а также поступление в Военный учебный центр, выпускникам которого присваиваются воинские звания.

В этом году в Южно-Уральском государственном университете открыто более 440 мест целевого приема. Данный формат позволяет бесплатно обучиться актуальным инженерным специальностям и гарантирует трудоустройство на ведущих российских предприятиях после окончания вуза.

Приемная комиссия ЮУрГУ расположена в главном корпусе по адресу: проспект Ленина, 76. Часы приема абитуриентов: понедельник — пятница с 9:00 до 17:00, суббота — воскресенье с 9:00 до 14:00. По вопросам о поступлении обращаться по телефону 8 (800) 300-00-55.

Подробная информация — на сайте Абитуриент ЮУрГУ и в группе ВКонтакте.

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