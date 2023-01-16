В Крещение у купелей Челябинской области будет дежурить полиция

В Главке планируют усилить охрану порядка в праздники

В Главном управлении МВД России по Челябинской области прошло совещание по поводу приближающегося праздника Крещения Господня. Генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность граждан на этот период, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.







У каждой организованной купели в регионе будут дежурить сотрудники полиции, маршруты патрулирования максимально приблизят к местам крещенских купаний. На подъездах к храмам будут регулировать движение полицейские. Для прибывающих водителей обеспечат парковочные места.

«Граждане должны чувствовать свою защищенность. Мы обязаны создать для жителей и гостей региона комфортные в правовом поле условия для праздника. Реагирование на каждое обращение должно быть незамедлительным, а отношение к гражданам — чутким и внимательным»,— подчеркнул генерал Скоков.

Напомним, с 18 по 19 января в городе будет организовано шесть мест для крещенских купаний: две на Шершневском водохранилище, две на озере Смолино и две на Первом озере. Рядом с ними устроят теплые раздевалки.