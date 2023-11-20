В Кременкуле на время проверки закрыли мелкооптовый овощной рынок

На месте работают силовики

Сегодня, 20 ноября, в поселке Кременкуль под Челябинском по поручению губернатора Алексея Текслера приостановили работу мелкооптового рынка. Здесь проводят оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, сообщили Первому областному информагентству в региональном полицейском главке.

«Для обеспечения охраны общественного порядка на территории рынка находятся сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных структур. Ограничен въезд на торговые площадки, дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских», — прокомментировали в ГУ МВД по области.