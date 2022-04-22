В Красногорском восстановили подачу воды в дневное время

Круглосуточное водоснабжение власти пообещали вернуть к 25 апреля

Жители поселка Красногорского Еманжелинского района с сегодняшнего дня, 22 апреля, будут получать воду в обычном режиме с 05:00 утра и до 01:00 ночи. В ночное время будет производиться наполнение накопительных емкостей, сообщили ИА «Первое областное» в администрации Еманжелинского района.

По информации муниципалитета, в настоящее время восстановлена магистральная подача воды в поселок. Накануне сообщалось о завершении монтажа нового участка водовода взамен аварийного и его подключении к системе водоснабжения поселка.

«Система водоснабжения поселка Красногорского функционирует в рабочем режиме. 22, 23, 24 апреля подача воды будет производиться с 05:00 часов утра до 01:00 часа ночи. В ночное время, с 01:00 часа до 5:00 часов, будет производиться накопление стратегического запаса воды в резервуарах», — уточнили в муниципалитете.

За три дня планируют восполнить запасы в резервуарах и перейти к круглосуточному водоснабжению поселка.

Ранее, во время визита в Красногорский вице-губернатора Алексея Фартыгина, местные власти планировали восстановить подачу воды в полном объеме к 22 апреля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, что авария на водоводе в поселке Красногорском произошла 14 апреля. На ее устранение ушла целая неделя. Все это время воду жителям поселка давали по часам и подвозили автоцистернами.