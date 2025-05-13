В Красногорском отремонтировали квартиры, пострадавшие при взрыве бытового газа

В порядок привели 25 квартир

В поселке Красногорском Еманжелинского района провели комиссионную приемку отремонтированных квартир, которые пострадали при взрыве бытового газа в марте этого года. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава района Евгений Светлов.

Ремонт коснулся 25 квартир, в шести из них он был капитальным. При ремонте учитывались пожелания собственников квартир.

«Основные работы, как и планировалось, подрядная организация выполнила качественно и в срок — до майских праздников. Во время приемки совместно с жителями были указаны небольшие замечания, которые будут устранены подрядчиком в течение двух дней», — написал Евгений Светлов.

Также строители в ближайшие дни установят домофон, подключат газовое оборудование и опломбируют счетчики учета воды.

50 пострадавших жителей получили выплаты.

Деньги на восстановительные работы выделил губернатор Челябинской области, а также резервный фонд Еманжелинского района.

Напомним, ЧП с бытовым газом произошло в марте 2025 года. Пострадали три человека, одна женщина погибла.