Жители Красноармейского района четвертый месяц живут без воды

Своей бедой они поделились с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в социальной сети

Жители поселка Канашево Красноармейского района в четверг, 13 мая, обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Они пожаловались, что с февраля остались без воды, а администрация и управляющая компания, по их словам, бездействует.

Оказалось, что в поселке Канашево по улице Советской жители самостоятельно решили заменить участок водовода к двум частным жилым домам. Вместо старой металлической трубы они проложили пластиковую. Но подземный водопровод был уложен не так глубоко, и с наступлением морозов вода в трубе перемерзла.

Местная обслуживающая компания МУП «Гарант» произвела отогрев водопровода. Какое-то время вода бежала круглосуточно, чтобы в системе вновь не образовался лед. Но в феврале и эти меры не спасли новый участок водопровода. Вода вновь замерзла.

«Сейчас обслуживающая организация устраняет другую аварию, которая охватила весь поселок. Районные власти приняли решение заменить проблемный участок водопровода по нормам», — прокомментировали в областном Минстрое.

Районные власти пообещали, что водоснабжение в поселке восстановят сегодня, «в крайнем случае — завтра». Напомним, в прошлом году губернатор Алексей Текслер уже обсуждал водоснабжение в поселке Канашево Красноармейского района с местными властями. Тогда жители также жаловались на отсутствие воды.

Губернатор Челябинской области поставил главам муниципалитетов задачи по наведению порядка в системе водоснабжения. Первоочередное поручение — заниматься проблемой системно и создать актуальные схемы водоснабжения.