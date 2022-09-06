Под Челябинском ввели карантин по бешенству

В селе Миасском выявили больную собаку

В Красноармейском районе зафиксирован случай бешенства животного. Недалеко от частного дома в селе Миасском обнаружили больную собаку. В связи с этим на 60 дней ввели карантин. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе администрации района.

Там, где был зафиксирован случай бешенства, запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз животных, а также снятие шкур с их трупов.

«На указанной территории проводится вакцинация от вируса среди восприимчивых животных, а жителям, контактировавшим с заболевшей собакой, вводится антирабический иммуноглобулин», — рассказали в пресс-службе администрации Красноармейского района.

Ранее в Челябинске на улице Барнаульской в поселке Першино Металлургического района от бешенства погиб домашний кот.

В начале августа в частных домах на улице Парковой (район поселка Шершни) погиб домашний трехлетний пес.