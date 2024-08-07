В Красноармейском районе возбуждено уголовное дело за незаконную добычу косуль

Ущерб, причиненный природе, является крупным

В Красноармейском районе поймали браконьера. Местного жителя, который расчехлил ружье внеурочно, задержали специалисты охотнадзора Минэкологии Челябинской области.

В ходе проверки выяснилось, что в салоне автомобиля он перевозил две незаконно добытые туши косули сибирской со следами огнестрельного ранения.

Напомним, что незаконная охота является серьезным правонарушением, которое может привести к уголовной ответственности. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, может быть значительным и подлежит возмещению. Охота должна осуществляться только с разрешения и в соответствии с правилами, установленными законодательством.