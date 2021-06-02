В Красноармейском районе трое подростков спасли тонущего друга

Мальчишки купались в местном озере, когда один из них потерял сознание

В минувшие выходные трое подростков отдыхали на озере Мочище рядом с селом Канашево Красноармейского района. В народе это место отдыха называют котлован. Во время купания один из ребят — Денис Кулик — потерял сознание и начал тонуть. Взрослых поблизости не оказалось.

Друзья Дениса не растерялись, они бросились на помощь мальчику и вытянули его из воды. Когда пострадавший оказался на берегу, он все еще был без сознания, а из носа у него текла кровь. Арсений Калашников, Сергей Колыванов и Кирилл Гафаров оказали другу первую помощь, правильно его уложив и сделав холодный компресс. Через несколько секунд Денис пришел в себя.

«Я очень благодарна ребятам: Арсению, Сергею, Кириллу — за мужество и ответственность! Спасибо родителям мальчиков за воспитание героев! Я никогда не забуду настоящего подвига друзей Дениса. Они — настоящие друзья и хорошие товарищи», — рассказала газете «Маяк» мама спасенного Дениса Оксана Кулик.

К слову, историю троих юных героев первыми опубликовали именно журналисты местной газеты. Они же выступили с инициативой о подготовке документов для поощрения ребят за героический поступок.