В Красноармейском районе строят новый фельдшерско-акушерский пункт

Медицинская помощь станет доступнее для жителей села Таукаево

За последние годы в Красноармейском районе ввели в эксплуатацию три модульных фельдшерско-акушерских пункта в селах Попово, Русская Теча и Луговом. Уже собран металлический каркас еще одного медпункта — в селе Таукаево, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Таукаево — второй по численности жителей населенный пункт в Канашевском сельском поселении с 600 жителями. Село активно строится, создаются молодые семьи, которым необходимо медицинское учреждение.

Дамира Гейн работает в Таукаево фельдшером, хорошо знает жителей и устроилась здесь основательно. Для нее муниципалитет приобрел жилье в населенном пункте.

«Начало возведения у нас в деревне нового ФАПа — новость очень хорошая. Его строительство позволит оказывать необходимую медицинскую помощь в более комфортных условиях, не выезжая из родной деревни. Таукаево растет, много детей у нас. К тому же ФАП возводится рядом с детским садом», — поделилась Дамира Гейн.

Модульный ФАП предназначен для оказания первичной медицинской помощи. В нем есть кабинет приема, процедурно-прививочный кабинет, смотровая, стерилизационная комнаты, а также зона ожидания для пациентов.