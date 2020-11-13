В Красноармейском районе сельхозфирма самовольно заняла участок земли

В обстоятельствах инцидента разобралась прокуратура.

Сельхозпредприятие из Красноармейского района Челябинской области самовольно заняло участок земли. На это обратил внимание один из жителей муниципалитета. С заявлением он обратился в прокуратуру региона, которая провела проверку ООО «Красноармейское».



Выяснилось, что предприятие действительно заняло землю без необходимых на это документов. На участке, в частности, проводился посев зерновых культур.

«По данному факту прокуратурой района в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.1 КоАП РФ („Самовольное занятие земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок“)», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По результатам рассмотрения директора ООО «Красноармейское» привлекли к административной ответственности. Теперь он должен заплатить 20 000 рублей штрафа. Добавим, что постановление не вступило в законную силу.