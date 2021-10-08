В Красноармейском районе пять новых автобусов будут возить детей в школу

Поступили две новые «Газели» и три ПАЗа

В Красноармейском районе пять транспортных средств пополнили школьные автопарки. Обладателями новых автобусов стали лазурненская, шумовская и миасская школы. «Газели» передали в русскотеченское и таукаевское образовательные учреждения, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Теперь у школы села Русская Теча в работе будут две „Газели“. Одна для подвоза детей из села Беликуль, другая — для ребят из села Нижнепетропавловского. Автомобили позволяют доставлять и педагогов, тем самым решая кадровый вопрос. К тому же поощряется выездное участие в соревнованиях и выставках в области», — отметила начальник управления образования муниципалитета Галина Афанасьева.

Директор русскотеченской школы Елена Черепанова рассказала, что сейчас на подвозе детей из села Нижнепетропавловского работает ПАЗ, но его срок эксплуатации достиг десяти лет, поэтому требуется замена. Из этого села на уроки подвозят восемь ребят, еще четверых — из Беликуля и Шуранкуля.

«У нас дети никогда не опаздывают, очень ответственные и пунктуальные», — поделился водитель Дмитрий Кокшаров, который возит школьников уже 12 лет.

Самое большое количество детей ездят в школу на автобусе из поселка Лазурного — 170 ребят.

«Напряженная обстановка в поселке Лазурном, густонаселенное сельское поселение, расстояние небольшое. Сейчас дорога заасфальтирована. Водителям нужно соблюдать правила дорожного движения и безопасной перевозки людей. Все это для комфорта детей», — отметил глава Красноармейского района Сергей Сергеев.

Вместительный автобус для шумовской школы теперь сможет возить ребят еще и из якуповской. Миасская школа № 1 — самая большая по числу учеников, здесь организован подвоз 61 ребенка из поселков Курейное и Лесной, еще 12 ребят возят на уроки физкультуры в СОК «Колос».