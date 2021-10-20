В Красноармейском районе провели более ста рейдов по соблюдению масочного режима

Проверки проходят в торговых точках и общественных местах

В Красноармейском районе с начала объявления режима повышенной готовности в связи с распространением вирусной инфекции провели более ста рейдов. На нарушителей составили протоколы, которые рассмотрены в суде, сообщили в администрации района.

«Очередной рейд с участием сотрудников полиции проведен в восьми торговых предприятиях и на общественном транспорте. В итоге составлено три протокола по статье 20.6 КоАП РФ из-за отсутствия медицинских масок у покупателей в магазинах индивидуальных предприятий и в сетевых торговых объектах. Рейды продолжатся по всему району в ежедневном режиме», — отметил ведущий специалист юридического отдела управления делами администрации Красноармейского района Виталий Гневашев.

Специалисты проверили не только наличие дезинфицирующих средств в магазинах и ношение масок кассирами, администраторами и покупателями, но также интересовались, вакцинированы ли сотрудники торговых объектов.

«Самый дисциплинированный коллектив — индивидуального предпринимателя Натальи Богатовой в селе Миасском. Здесь продавцы и руководитель индивидуального предприятия вакцинированы на 100%. В торговом объекте есть распечатанные QR-коды каждой сотрудницы, которые в обязательном порядке настаивают на ношении медицинских масок покупателями», — рассказал участковый уполномоченный полиции ОМВД по Красноармейскому району Денис Фаизов.

Кроме того, 150 руководителям предприятий направили обращения об обязательной вакцинации.