В Красноармейском районе нашли хозяина проблемного газопровода

Труба ниже человеческого роста мешает людям пройти к домам

Жители поселка Дубровка Красноармейского района пожаловались в социальных сетях на трубу газопровода, которая расположена на уровне ниже человеческого роста и мешает жителям передвигаться по улице. Оказалось, что трубу проложили еще четверть века назад, когда здесь не было домов, и она уже давно не принадлежит газовикам. Чья труба и кто может решить проблему, с которой ежедневно сталкиваются дубровцы, разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

По словам жительницы Дубровки Татьяны Гриневой, доставляющая неудобства труба находится по улице Проезжей. Ее протяженность около одного километра, и проложена она прямо перед домами. Выходя на улицу, жители вынуждены пролезать под трубой. О подъезде к участкам на авто речи вообще не идет.

О своей проблеме жители Дубровки не раз писали в местную администрацию и в АО «Газпром газораспределение Челябинск». Судя по полученным ответам, газопровод никому не принадлежит. В письме из администрации Красноармейского района говорится, что на балансе муниципалитета труба не значится. В газовой компании, в свою очередь, утверждают, что газопровод находится в муниципальной собственности.

Осложняет ситуацию то обстоятельство, что, по информации «Газпром газораспределение Челябинск», трубопровод проложили еще в 1996 году, когда здесь не было жилой застройки.

ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в АО «Газпром газораспределение Челябинск» и администрацию Красноармейского района. В «Газпроме» нам подтвердили, что, по информации компании, газовая труба находится на балансе муниципалитета.

«Право собственности на объекты капитального строительства, расположенные по адресу Челябинская область, Красноармейский район, п. Дубровка, ул. Проезжая, возникло после завершения строительства указанного газопровода», — уточнили там.

В районной администрации сначала сообщили, что на ее балансе газопровод отсутствует. Однако после проведения камеральной проверки правоустанавливающие документы нашлись в архиве Росреестра.

«Действительно, газопровод в поселке Дубровка передан муниципалитету по договору безвозмездного пользования АО „Газпром газораспределение Челябинск“. При наличии средств в бюджете муниципалитет вправе запланировать подготовку проекта по переустройству трубопровода», — согласились районные власти.

Как следует из ответа районной администрации, ждать решения проблемы дубровцам еще долго. Вопрос о финансировании разработки проекта по реконструкции газопровода чиновники обещают представить на рассмотрение депутатам при формировании бюджета на 2023 год.