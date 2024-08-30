В Красноармейском районе к рейду по выявлению незаконных мигрантов подключили беспилотник

Рейды прошли в теплицах и на строительном объекте

Полиция в Челябинской области начала использовать беспилотники в рейдах по выявлению фактов незаконной миграции. Очередное мероприятие прошло в Красноармейском районе: здесь обследовали тепличный комплекс у поселка Лазурного и строительный объект в селе Миасском.

Полиция сообщает, что на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению госграницы было проверено более 30 человек, в том числе с применением мобильного биометрического терминала.

«По результатам задокументировано восемь административных правонарушений в сфере миграции, причем половина протоколов — за незаконное осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами. Двух мигрантов по решению суда вышлют из России», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Недобросовестным работодателям, которые привлекли к труду мигрантов, грозит административный штраф — до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо приостановление деятельности.

Добавим, только за один день из страны принудительно удален 51 иностранец, еще 122 находятся в Центре временного содержания и отправятся на родину после вступления в законную силу судебных решений о выдворении.

В текущем году судами Челябинской области принято 1 244 решения об административном выдворении иностранных граждан и 90 — о депортации.