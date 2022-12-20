В космический корабль «Союз МС‑22», пристыкованный к МКС, попал метеорит

Из-за ЧП был отменен выход в космос челябинского космонавта Дмитрия Петелина

Выход в вакуум челябинского космонавта Дмитрия Петелина, запланированный на прошлой неделе, был отменен из-за повреждения корабля «Союз МС-22» микрометеоритом, сообщает пресс-служба корпорации «Роскосмос». Жизни экипажа Международной космической станции, к которой пристыкован «Союз», вне опасности, однако в корабле испорчена система терморегулирования.



Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» выступила с официальным сообщением по поводу ситуации на борту МКС. По данным подмосковного Центра управления полетами, 15 декабря в результате попадания микрометеорита или космического мусора был поврежден наружный холодильник-радиатор пилотируемого корабля «Союз МС-22». Из-за этого был отменен выход за борт МКС Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева.

«Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио до момента убытия со станции работают и отдыхают в жилых объемах российского и американского сегментов МКС. Корабль „Союз МС-22“ на станции находится в законсервированном состоянии, и космонавты изредка посещают его. В первые дни после повреждения по причине проводившихся тестов систем температура в жилом объеме корабля „Союз МС-22“ достигала +30 градусов Цельсия, в его приборно-агрегатном отсеке — +40 градусов Цельсия, однако в последние дни с отключением систем корабля температура в его отсеках стабилизировалась на уровне около +30 градусов Цельсия. Превышение температурного режима в корабле „Союз МС-22“ допустимо и не критично ни для функционирования техники, ни для здоровья космонавтов в случае необходимости их нахождения в корабле», — утверждают в «Роскосмосе».

В ближайшее время специальная комиссия должна принять решение о возможности использования «Союза» для возвращения космонавтов на Землю. Напомним, выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин прибыл на МКС 21 сентября. Его возвращение планировалось в марте 2023 года. Если «МС-22» невозможно будет использовать для приземления, ему на смену будет ускоренно подготовлен беспилотный корабль «Союз МС-23», он сейчас находится на космодроме Байконур.