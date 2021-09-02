В Коркинском районе жители все лето ждут горячую воду

В рабочем поселке Первомайский идет передача системы теплоснабжения новому поставщику

В рабочем поселке Первомайский Коркинского района жители устали все лето ждать регулярного горячего водоснабжения. Они написали об этом в Интернете, хотя в опубликованном к их посту объявлении причины отключения подробно расписаны. В администрации Коркинского района разъяснили, что происходит смена теплоснабжающей организации, и напомнили, как несколько лет назад и вовсе не было технических условий для подачи горячей воды.

«Ежегодно происходит отключение горячей воды на весь летний период, хотя есть новая котельная. Органы местного самоуправления никак не могут решить данным вопрос. В этом году воду отключили 11 мая и до сих пор не известна дата подачи», — написали коркинцы в популярном паблике «Вконтакте».

К посту авторы обращения прикрепили фото объявления о прекращении подачи воды с 11 мая. В числе причин — смена теплоснабжающей организации.

Власти Коркинского района на запрос информагентства рассказали, как обстояли дела в Первомайском с горячей водой в последние годы. До ноября 2017 года источником теплоснабжения поселка являлась старая котельная, расположенная на территории цементного завода, которую обслуживало АО «Асбестоцемент». Как только отопительный сезон заканчивался, теплоснабжающая организация прекращала подачу тепловой энергии. Отключалась и подача горячей воды.

«Безопасный, безаварийный, режим работы котлов был рассчитан на большую паропроизводительность, что было необходимо для поставки тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения, а работа котлов при минимальной нагрузке могла привести к аварии на котельном оборудовании. Законность действий теплоснабжающей организации была определена решением Коркинского городского суда от 6 августа 2012 года», — обосновала отключения горячего водоснабжения районная администрация.

Затем в эксплуатацию была введена новая котельная, которая расположилась на промплощадке АО «Асбестоцемент». Собственником котельной является ООО «Илья». Теперь появилась техническая возможность обеспечивать жителей поселка горячей водой круглый год. Но за последние три года в поселке решили поменять сети наружного теплопровода.

«В связи с выполнением ремонтных работ в многоквартирных домах, подключенных к участкам теплотрассы на улицах Мира, Стадионная и Школьной, была приостановлена подача горячего водоснабжения, в остальные многоквартирные дома Первомайского городского поселения горячая вода подавалась. На сегодняшний день на территории Первомайского городского поселения по инициативе собственника котельной и котельного оборудования происходит смена теплоснабжающей организации с АО „Асбестоцемент“ на ООО „Илья“», — рассказывают в районной администрации.

ООО «Илья» ждет получения лицензии на на эксплуатацию объекта. Власти обещают, что подключение социальных объектов к горячему водоснабжению пройдет с середины сентября, многоквартирных домов — в конце сентября.