В Коркинском районе власти оставили поселок без уличного освещения

В поселке Роза не хватает денег на фонари

В поселке Роза Коркинского района жители пожаловались на отсутствие уличного освещения. Об этом розинцы написали в соцсетях и получили ответ от муниципальных властей: фонари не горят из-за нехватки средств. Переписка жителей и представителей районной администрации распространилась по Сети.

«Почему на Розе все лето нет освещения на улице? Тут что, люди не живут», — обратилась пользователь интернета под ником Лариса Мудрая к властям.

Представитель администрации Коркинского района сначала попросил женщину обратиться в администрацию Розинского городского поселения, а затем ответил, что власти поселения решили не включать фонари в летний период.

«По решению администрации Розинского городского поселения уличное освещение не функционирует в ночное время в летний период (с июня по сентябрь). Причина — отсутствие средств в местном бюджете», — разъяснили женщине в Сети.

Организовать освещение улиц и внутридворовых территорий все же должны органы местного самоуправления. А у жителей Розы есть один утешительный момент: завтра наступает 1 сентября, и фонари на улицах поселка должны зажечься.