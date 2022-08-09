В Коркинском районе к новым контейнерным площадкам обустраивают пандусы и козырьки

Объекты установят как в райцентре, так и в других поселках

В поселениях Коркинского района оборудуют новые контейнерные площадки. Их должны оснастить пандусами, ограждениями и козырьками, рассказали в пресс-службе коркинской администрации.



В Первомайском поселении к работам уже приступили. Там за счет местного бюджета недавно построили четыре площадки на три контейнера каждая. Площадки обособили кирпичным ограждением. Основание — бетонное, с пандусом, чтобы выкатывать контейнеры к мусоровозу. В ближайшее время должны привезти контейнеры.



В поселке Роза планируют сделать три площадки. Они будут иметь ограждение из профнастила и козырек от дождя из поликарбоната.



На оборудование пяти площадок в Коркино депутаты районного Собрания направили 500 тысяч рублей. Места для контейнеров обособят ограждением из бетонных плит, в некоторых случаях — кирпичным ограждением.

