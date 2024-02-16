В коркинском поселке Роза построят современный модульный ДК

Работы начнутся в ближайшие месяцы

В Челябинской области началась подготовка к строительству еще одного, уже третьего, модульного Дома культуры. Он появится в поселке Роза Коркинского городского округа. На возведение выделено 197 миллионов рублей, сообщили в пресс-центре правительства.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало об открытии ДК подобного типа в селе Синеглазово и поселке Заозерном Копейского городского округа. Возводить в селах модули начали по поручению губернатора.

«Строить капитальные ДК в селах нерационально, и такие модульные конструкции — хороший выход. Часть оборудования будет использоваться на летней сцене. Это у нас было прописано сразу в базовых условиях, чтобы летом культурная жизнь не останавливалась и можно было проводить мероприятия на открытом воздухе», — высказался Алексей Текслер на открытии первых центров.

Модульный ДК в поселке Роза планируют сделать двухэтажным. Внутри будет располагаться многофункциональный зрительный зал на двести мест, который при желании можно будет превратить в пространство для занятий кружков и секций. Общая площадь возводимого Дома культуры составит 800 квадратных метров.