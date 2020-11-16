В Челябинской области откроются еще две модернизированные библиотеки

Реализация проектов стала возможной благодаря нацпроекту «Культура».

В двух районах Челябинской области, в Коркинском и Увельском, появятся библиотеки нового поколения. Это стало возможным благодаря участию регионального министерства культуры в конкурсном отборе, пройдя который, учреждения получили поддержку в размере трёх и четырёх миллионов рублей.

Под модернизацию попали Центральная библиотека имени А. Кердана в Коркино и Увельская центральная библиотека. Открытие учреждений запланировано на 18 и 19 ноября соответственно. Реализуются проекты благодаря нацпроекту «Культура». Как отметила руководитель проектного офиса директор ЧОУНБ Наталья Диская, национальный проект позволил перезагрузить деятельность библиотек, не забыв при этом про новые требования населения к качеству услуг.

«Модернизация учреждений позволила повысить эффективность реализации различных библиотечных программ и сыграла важную роль при организации интеллектуального досуга детей и подростков, а также заметно улучшила качество получения информационно-библиотечных услуг»,— отметила руководитель проектного офиса, директор ЧОУНБ Наталья Диская.

Добавим, открытие финальной библиотеки нового поколения этого года — Златоустовской детской библиотеки № 15 — запланировано на конец этого года. Всего за время реализации нацпроекта «Культура» — то есть до 2024 года — в Челябинской области должно открыться порядка 30 современных учреждений.