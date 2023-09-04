В Коркино жители аварийного дома не могут выйти на улицу из‑за затопленного подъезда

Они уверяют: еще немного, и вода дойдет до квартир

Двухэтажный дом в Коркино затопило водой так, что жильцам приходится надевать резиновые сапоги, чтобы выйти на улицу. Об этом в социальных сетях рассказали жители дома № 4 на улице Яблочной. Вода почти полностью покрыла первый пролет лестницы, ведущей к выходу из подъезда. Также коркинцы говорят, что вода практически дошла до уровня пола квартир, расположенных на первом этаже. Что на это говорят местные власти — в материале ИА «Первое областное».

«В подъезде вода доходит до третьей ступени. В сапогах уже не пройти, настил не выдерживает. Трубы отопления полностью находятся под водой. В квартирах на первом этаже вода буквально подошла к полу, осталось сантиметров восемь. В квартирах холод, сырость, плесень, насекомые, блохи. Как жить в таких условиях?» — отмечает жительница дома Наталья Нефедова.

На сделанной ею видеозаписи видно, что жители бросили настил из досок и других старых деревяшек, чтобы выбраться на улицу. Обязательно нужно надевать резиновые сапоги, иначе ноги просто окажутся в воде. Подвал тоже затоплен. Управляющей компании, которая могла бы отвечать за обслуживание здания, здесь попросту нет. По данным из открытых источников, видно, что этот кирпичный дом с железобетонными перекрытиями был построен в далеком 1957 году.

В администрации Коркинского муниципального округа в курсе этой ситуации. Там отметили, что еще в 2021 году дом № 4 на Яблочной был признан аварийным, но, судя по ответу местных властей, в этом году его не расселят.

«Администрацией Коркинского округа в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области подана заявка о включении этого дома в областную адресную программу на 2024 год. Что касается подтопления дома, то администрацией округа направлена техника для откачки воды. Откачка производилась как на прошлой неделе, так и сегодня», — заявили в мэрии.