В Коркино завершается модернизация поликлиники

Работы на экваторе, сдача объекта — не позднее IV квартала текущего года

В Коркинском муниципальном округе продолжается масштабная модернизация объектов здравоохранения. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» уже введены в эксплуатацию обновленное педиатрическое отделение и взрослая поликлиника больницы № 2 в рабочем поселке Роза, а также терапия и хирургия горбольницы № 1 в самом Коркино, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Ремонт еще одного ключевого объекта — поликлиники в Коркино — перевалил экватор, здесь окончание работ запланировано на конец 2025 года.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в округ ставил задачу завершить все работы в срок:

«Мы планируем отремонтировать роддом, ряд других объектов. Наша цель — привести в порядок коркинскую больницу, весь медицинский городок».

Напомним, масштабная программа модернизации объектов здравоохранения призвана улучшить качество и доступность медицинской помощи для всех жителей, независимо от места проживания.