В Коркино запустили новую площадку и возродили дворовой хоккей

﻿Лучшие команды получат игровые джерси от звезды НХЛ Артемия Панарина

В Коркино возрождается дворовый хоккей и тренировки уже начались. Спортсмены занимаются на уличных кортах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мальчишки тренируются на открытом льду еще с 3 декабря. Первые занятия провели тренер спортивной школы по хоккею Павел Седов и хоккеист команды «Коркино» Антон Горюшин. Они упражняются с юнцами в скорости, координации, катании, бросках и ведении шайбы.

«Очень рад, что наша идея нашла отклик у мальчишек. Надеюсь, желающих встать на коньки будет еще больше. Планируем со временем провести хоккейный турнир между дворовыми командами»,— поделился глава округа Александр Орел, посетивший первую тренировку.

Лучшие игроки получат право играть за команду в джерси от благотворительного фонда хоккеиста, уроженца Коркино Артемия Панарина.

Хоккейные «коробки» установлены во дворах по улице Сони Кривой, 4 и 15. Корты выполнены по проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия» и госпрограммы «Спорт России». Открытые занятия будут проводиться каждую субботу и воскресенье с 11 до 12 часов.

