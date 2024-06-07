В Коркино за нарушения на 30 суток опечатали двери «Любимой кулинарии»

В заведении нашли просрочку и несоответствия санитарным нормам

Судебные приставы города Коркино опечатали «Любимую кулинарию», которая расположена на улице Цвиллинга, 15. Работу точки общепита приостановили на 30 суток из-за нарушения санитарных норм, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

До этого в заведении прошла проверка, которая выявила более 10 нарушений.

«В неохлаждаемой витрине находилась просроченная кулинарная продукция. Складские помещения не были оборудованы приборами для измерения влажности и температуры, сырье хранилось с нарушениями. Например, в морозилке рядом лежали клубника и горбуша», — рассказывают в пресс-службе.

Во время проверки владельцы точки не предоставили ревизорам акт обследования технического состояния системы вентиляции.

Также было установлено плохое состояние потолка, что не исключает попадания металлических и бетонных крошек в продукцию.

Приостановить работу общепита на месяц постановил суд. Приставы выполнили решение оперативно и каждый день проверяют сохранность пломб.