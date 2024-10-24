В Коркино выехали заместители губернатора Челябинской области

Местные жители в Коркино подвергают себя опасности, участвуя в волнениях

Вечером 24 октября в Коркино возникли общественные волнения, связанные с убийством местной жительницы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер для контроля за ситуацией направил в город заместителей. Для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.

На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Исполнительная власть оказывает им содействие. Важно донести до местных жителей, что они подвергают себя опасности, участвуя в беспорядках возле жилища родственников подозреваемого.

Губернатор поручил оказать необходимую помощь семье погибшей женщины.

Подозреваемый задержан, заключен под стражу, с ним работает следствие.