В Коркино в откачивании воды задействованы все ресурсы

Работа ведется круглосуточно

В городе Коркино Челябинской области в круглосуточном режиме откачивают воду после выхода из берегов реки Каменки и подтопления домов. Как сообщила глава города Наталья Лощинина в своем телеграм-канале, в откачке задействованы все силы и средства, имеющиеся в округе.

На подтопленных улицах города работают откачные машины, насосы, помпы. Несколько дополнительных помп помогли приобрести предприниматели. В ближайшее время их также установят на откачивание.

«Со вчерашнего дня качали воду на Партизанской, уровень заметно спал. Откачные установки работают на Белинского, Шахтостроительной, Полевой и других улицах», — рассказала Наталья Лощинина.

Накануне отступила вода от пансионата «Аврорины зори». Эвакуированные пенсионеры вечером 29 июля смогли вернуться туда.

Напомним, всего в Челябинской области из-за затяжных дождей подтопило более 300 домовладений, эвакуированы — своими силами и с помощью спасателей — более тысячи человек.