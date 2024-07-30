В городе Коркино Челябинской области в круглосуточном режиме откачивают воду после выхода из берегов реки Каменки и подтопления домов. Как сообщила глава города Наталья Лощинина в своем телеграм-канале, в откачке задействованы все силы и средства, имеющиеся в округе.
На подтопленных улицах города работают откачные машины, насосы, помпы. Несколько дополнительных помп помогли приобрести предприниматели. В ближайшее время их также установят на откачивание.
«Со вчерашнего дня качали воду на Партизанской, уровень заметно спал. Откачные установки работают на Белинского, Шахтостроительной, Полевой и других улицах», — рассказала Наталья Лощинина.
Накануне отступила вода от пансионата «Аврорины зори». Эвакуированные пенсионеры вечером 29 июля смогли вернуться туда.
Напомним, всего в Челябинской области из-за затяжных дождей подтопило более 300 домовладений, эвакуированы — своими силами и с помощью спасателей — более тысячи человек.