В Коркино установят бюст альпиниста Анатолия Букреева

Это будет первый официальный памятник легенде на его малой родине

В сентябре 2025 года в Коркино Челябинской области появится бюст легендарного альпиниста Анатолия Букреева. Создает его художник и скульптор Матвей Макушкин, чьи работы размещены в Эрмитаже, Русском музее и находятся в частных собраниях по всему миру. Об этом сообщается на странице проекта «Анатолий Букреев. Восхождение» в соцсети «ВКонтакте».

«Анатолий Букреев начал свой путь здесь — среди уральских склонов. Он показал, что даже от маленького города можно идти к самым большим вершинам. Теперь он вернется как голос, звучащий для тех, кто только начинает свое восхождение»,— рассказали авторы проекта.

Советский альпинист Анатолий Букреев совершил свыше 20 восхождений. Он покорил вершины высотой более восьми тысяч метров. Легендарный южноуралец погиб в 1997 году на горе Аннапурна в Гималаях во время схода лавины.