В Коркино состоялась открытая встреча властей с жителями округа

Участники узнали, что сделано для обеспечения законности

В детской школе искусств Коркино 12 ноября жители округа собрались на встречу с представителями власти. Что сделано по итогам предыдущих собраний, рассказали прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник регионального ГУ МВД России Сергей Космачев и заместитель губернатора Алексей Фартыгин. На вопросы жителей отвечал врио главы округа Александр Орел, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области Алексей Колбасин и другие.









Игорь Донгаузер отметил, что в городе работает временная приемная прокуратуры области. В ближайшие несколько недель там приняли более 300 жителей. Большая часть обращений касалась отказа в компенсации в связи с подтоплением. Уже сейчас прокурорами установлено почти 40 фактов, когда органы местной власти приняли незаконное решение об отказе выплаты компенсации. Профильные министерства вернутся к рассмотрению этих заявлений и произведут причитающиеся выплаты.





Более 60 жалоб поступило на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В суде находится иск прокурора о понуждении муниципалитета провести обследование сетей водоотведения, которое позволит в целом определить объем работ, необходимых для того, чтобы привести систему канализации города Коркино в надлежащее состояние.

Прошли проверки по жалобам жителей на действия цыган. Некоторые из обращений уже разрешены, по остальным прокуратура еще работает.

Среди длинного перечня результатов работы прокуратуры в Коркино есть такие установленные правонарушения, как незаконное обналичивание материнского капитала, случаи мошенничества, 30 фактов самовольного занятия земельных участков, 10 укрытых от учета преступлений. По линии противодействия незаконному обороту наркотиков в Коркино уже задержаны четверо подозреваемых в распространении наркотических средств. Возбуждено 20 уголовных дел по этой линии за короткий промежуток времени.

На улицах города много сотрудников полиции. По словам руководителя регионального ГУ МВД России Сергея Космачева, помимо полиции округа здесь круглосуточно несут службу сотрудники органов внутренних дел других территориальных подразделений, в том числе аппарата Главного управления. На территории Коркино также работают дополнительные силы Росгвардии, МЧС, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и правительства Челябинской области.





«Все сделано для того, чтобы в крайне сжатые сроки решить значительное число нерешенных ранее проблем», — отметил Сергей Космачев.

За последние две недели в Коркино проверили всех владельцев оружия, которое принадлежит цыганам. Сто процентов этого оружия было изъято для проведения проверки по соответствующим учетам, подчеркнул руководитель ГУ МВД. Провели рейды по местам проживания цыган.

«Мы зашли в каждый дом, в каждой семье проверили соблюдение режима регистрации. В ходе рейда проверено 116 адресов», — сказал начальник ведомства.

В рейдах участвовали сотрудники военкоматов. Они проверяли, состоят ли граждане на воинском учете и при необходимости вручали повестки. В ходе рейдов в органы внутренних дел доставили 147 цыган, семерым из них вручили повестки.

На дорогах увеличилось количество экипажей ГИБДД. За две недели по линии Госавтоинспекции составлено 276 протоколов за тонировку. Увеличены нормы патрульных групп. И эту деятельность полиция продолжит.

«Я лично участвовал в мероприятии, куда мы приглашали лидеров цыганских семей, проживающих в городе Коркино. Мы поговорили с ними о необходимости в полном объеме соблюдать местные традиции, действующие на территории Российской Федерации законы. Все они строго предупреждены об ответственности, необходимости провести соответствующую работу с членами их семей, представителями диаспоры, в том числе с молодежью», — сказал Сергей Космачев.

Участникам встречи напомнили, что сейчас полиция вынуждена усиленно патрулировать улицы и наблюдать, в том числе, за домами имуществом представителей цыганского этноса, чтобы не допускать мародерства и нарушения охраны общественного порядка.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оказать всестороннюю поддержку для установления общественного порядка в Коркино, напомнил замгубернатора Алексей Фартыгин. Учитывая большое количество обращений по отказам в выплатах по подтоплению — их было две трети от всех обращений — заместитель губернатора еще раз подчеркнул, что дефекты в этой работе надо исправить и в дальнейшем не допускать.





«Сегодня с нами присутствует временно исполняющий главы Коркинского муниципального округа Александр Евгеньевич. Не только вы, но и мы возлагаем большие надежды на коренной пересмотр подходов в работе местной администрации», — сказал Алексей Фартыгин.

Александр Орел уже успел познакомиться с округом. Он активно включался в ответы, когда перешли к режиму открытого микрофона. И напомнил жителям, что они сами могут влиять на жизнь округа, участвуя в программах инициативного бюджетирования и создания комфортной городской среды.





Участники встречи задали более 40 вопросов. Среди них были и благодарности.

«Хочу поблагодарить вас, что приезжаете и решаете наши проблемы. Уверена, что мы будем жить нормальной жизнью, как и в других городах области и страны. Благодарю и вас, земляки, что вы не молчите, приходите сюда. И давайте жить дружно», — обратилась к присутствующим заслуженный работник культуры Валентина Кононова.

Помимо выплат за подтопление жителей волновал высокий тариф на холодную воду, проблемы ЖКХ, дальнейшая совместная жизнь с представителями цыганского этноса, гололед, исполнение судебных решений и многое другое. Представители власти давали разъяснение по волнующим темам. По частным вопросам предлагали обратиться к специалистам, которые работали тут же, в фойе ДШИ. Встреча продлилась около трех часов.







Напоследок представители региональной власти отметили, что усиленная работа по сохранению общественного порядка и законности в Коркино продолжится.