В Коркино снят режим ЧС, введенный из‑за дождевого паводка

Работа по ликвидации последствий затяжных ливней продолжается

Власти Коркино отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с аномальными дождями. Решение принято на заседании КЧС.

Как сообщила глава округа Наталья Лощинина, в целом обстановка стабилизирована: водо- и электроснабжение полностью восстановлены, питьевая вода подается в систему под нормативным давлением. После длительного простоя запущены три основные канализационно-насосные станции на ул. Терешковой и Островского. Реки Каменка и Чумляк полностью вернулись в границы своих берегов.

Однако последствия дождей ликвидированы не до конца: остаются подтопленными около 30 домов в поселке Шахтостроительном и на некоторых других улицах; сложной остается ситуация с водоотведением — канализационными стоками залиты подвалы нескольких многоквартирных домов; снова подтоплен участок дороги Коркино — Роза.

«С учетом сложившейся обстановки принято решение снять режим ЧС, сохранив режим повышенной готовности», — сообщила Наталья Лощинина.

Добавим, накануне завершил свою работу в Коркино отряд 31‑й пожарно-спасательной части из Троицка. Сотрудники МЧС на протяжении двух недель помогали в устранении последствий ЧС. От имени главы округа им вручены благодарности. Также бороться с последствиями ливней в Коркино помогали бойцы специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Челябинской области, ПСЧ‑37 (Коркино), ПСЧ‑38 (Кыштым), ПСЧ‑42 (Верхний Уфалей), ПСЧ‑52 (Копейск).