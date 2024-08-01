В Коркино ребенок с инвалидностью не сможет вернуться в дом после схода паводка

Любая грязь при его заболевании — смертельна

Паводок в Челябинской области нарушил привычную жизнь сотен людей. Пострадали Сатка, Миасс, Киолим, Копейск, Коркино. Многие из жителей вернутся в свои дома, когда те просохнут, и будут по крупицам собирать то, что осталось от жилья. Но есть такие случаи, когда в дома вернуться будет невозможно — не потому, что их унесло водой, а потому, что это смертельно опасно для здоровья. Такую историю нашему корреспонденту рассказал житель Коркино Степан Емелин.

Степан — многодетный отец, у него трое детей. Вместе с семьей он живет в Безымянном переулке — месте, которое первое попало под удар стихии 27 июля. Дом Степана находится прямо на берегу реки, поэтому как-то оградиться от приближающейся воды он не мог.

«Вначале думали, что это просто разлив такой, как обычно по весне бывает. Никто не ожидал, что такое придет: воды становилось все больше и больше», — делится мужчина.

Своими силами он вместе с семьей эвакуировался на надувном матрасе: сложили вещи, документы — все, что смогли с собой взять. Вместе с семьей он переехал к родственникам, но вернуться в свой дом, затопленный на 70 сантиметров в высоту, не сможет.

Старший сын Степана инвалид. Мальчик страдает от онкологического заболевания — острого лимфобластного лейкоза, или же рака крови. Любая грязь для него смертельна, он подвержен всем инфекциям. Мальчику запрещено ходить даже в школу, его следует ограждать от скоплений людей. Когда из дома уйдет вода, жилище станет смертельной ловушкой для мальчика.

«Я сегодня был в доме: там пиявки, лягушки, фекалии плавают. Потом это грозит плесенью и грибком. Вся эта зараза смертельно опасна моему сыну», — делится Степан.

Сейчас мужчина обратился в администрацию округа с просьбой о предоставлении жилья. Как рассказал коркинец, ответы на свои вопросы после обращения он услышал. Также глава округа отметила, что ситуация с инвалидами — жителями переулка взята на контроль. Одной такой семье уже найдена квартира до решения вопроса по их дому.