В Коркино заместитель прокурора Евгений Кычев и государственные инспекторы ОГИБДД проверяют безопасность и состояние дорог на территории округа. Особое внимание уделено дорожному движению возле школ и больниц, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
После всех проверок прокуратура даст оценку местным властям и дорожным подрядчикам. Отметим, что в их обязанности входит очистка дорог от снега, уборка снежных заносов, а также обеспечение работы противогололедных и снегозащитных устройств.
Напомним, что в Челябинской области среди обращений жителей в социальных сетях к властям до сих пор лидирует тема дорог. По данным Центра управления регионом, таких обращений стало на треть меньше по сравнению с прошлой неделей. Но все же качество и темпы уборки снега с улиц не устраивают южноуральцев, в том числе и челябинцев. В мэрии города сообщили контакты ответственных.
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