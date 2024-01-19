В Коркино заместитель прокурора Евгений Кычев и государственные инспекторы ОГИБДД проверяют безопасность и состояние дорог на территории округа. Особое внимание уделено дорожному движению возле школ и больниц, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

После всех проверок прокуратура даст оценку местным властям и дорожным подрядчикам. Отметим, что в их обязанности входит очистка дорог от снега, уборка снежных заносов, а также обеспечение работы противогололедных и снегозащитных устройств.

Напомним, что в Челябинской области среди обращений жителей в социальных сетях к властям до сих пор лидирует тема дорог. По данным Центра управления регионом, таких обращений стало на треть меньше по сравнению с прошлой неделей. Но все же качество и темпы уборки снега с улиц не устраивают южноуральцев, в том числе и челябинцев. В мэрии города сообщили контакты ответственных.