В Коркино произошла утечка канализации в реку Чумляк

В городе восстанавливают работу коллектора

Жители Коркино пожаловались на утечку канализации в реку Чумляк. По словам горожан, местные власти игнорируют обращения. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации городского поселения.

В пресс-службе администрации рассказали, что обращение об утечке поступило 8 февраля.

«Факт утечки из коллектора ОСП „Водоканал — Коркино“ МУП ПОВВ подтвердил. Сегодня все силы подразделения направлены на восстановление канализационного коллектора по улице Терешковой. По окончании работ бригада будет направлена на устранение утечки у реки Чумляк», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Коркино.

По предварительным данным, утечку планируют ликвидировать 10 февраля.