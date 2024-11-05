В Коркино продолжает работу комиссия по наведению порядка

Врио главы Александр Орел контролирует процесс

В Коркино продолжает работу комиссия по наведению комплексного порядка совместно с врио главы Александром Орлом. В данный момент решаются актуальные проблемы, вопросы и жалобы, озвученные местными жителями, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Александр Орел активно включается в работу в Коркино, первоочередными вопросами для него сейчас являются повышение эффективности работы местной администрации, кадрового обеспечения, состояния и функционирования ЖКХ, организации в муниципалитете досуга детей и подростков, деятельности образовательных учреждений культуры и спорта, в сфере воспитания, профилактики конфликтных ситуаций, социализации.

На территории Коркинского городского округа правоохранительные органы поддерживают порядок, проводят комплекс мероприятий по профилактике и пресечению правонарушений. Также в Коркино работает временная приемная прокурора Челябинской области, сотрудники прокуратуры региона осуществляют личный прием граждан.

Обращения жителей Коркино поступают и в правительство региона.