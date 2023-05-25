В Коркино построят новое здание пожарной части

Огнеборцы более десяти лет ютятся на станции скорой помощи

У 37-й пожарно-спасательной части города Коркино в следующем году появится новое депо. Необходимые для его строительства деньги муниципалитет получит из областного бюджета — соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер. Площадка, на которой возведут здание, уже расчищена, работы стартуют в ближайшее время, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Коркинские пожарные работают без своего депо уже более десяти лет. Прежнее здание 1953 года постройки из-за ветхости стало разрушаться. В 2011 году коллектив и технику части переселили в свободные боксы станции скорой помощи, где они и ютятся с тех пор.

Новое депо построят на месте старого. В типовом сборно-каркасном здании предусмотрены служебные кабинеты, учебный класс, спортзал, складские комнаты, комната отдыха и приема пищи, а также боксы для пожарных машин и резервный гараж.

В 2023 году на возведение здания из бюджета региона будет направлено 74 млн рублей. Еще 11 млн муниципалитет получит в следующем году на благоустройство территории и мебель.