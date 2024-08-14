В Коркино пострадавшие от паводка садоводы получат по 75 тысяч рублей

Единовременная выплата положена при повреждении садового домика

В Коркино садоводам, чьи дома затопило во время сильных дождей, выплатят по 75 тысяч рублей. Материальная выплата положена членам СНТ, которые пострадали от подтопления в результате ЧС, сообщили в пресс-службе администрации города.

В результате паводка в Коркинском округе в зону подтопления попали шесть СНТ: «Цементник-1», «Цементник-2», «Цементник-3» в поселке Первомайском и «Шахтер», «Вскрышник» и «Южный» в Коркино. Право на выплату имеют:

собственники нежилых помещений в садовых товариществах, имеющие документы о регистрации права собственности на эти помещения;

те, кто на 27 июля — день введения режима ЧС — не успел зарегистрировать право собственности, но имеет договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и другие документы, устанавливающие право собственности;

члены СНТ, являющиеся собственниками земельного участка, на котором расположено нежилое помещение. В этом случае в ситуации разбирается председатель СНТ.

«Материальная помощь выплачивается именно за повреждение строения, а не за утраченный урожай»,— подчеркнули в мэрии.

Подать заявление на выплату можно до 1 октября 2024 года в управление социальной защиты. Комиссии по оценке ущерба в СНТ начнут работать с 15 августа.