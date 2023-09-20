В Коркино постепенно осушают затопленные стоками подвалы

В город прислали технику для промывки труб

Власти Коркинского округа отчитались о том, что ситуация с затоплением подвалов жилых домов понемногу нормализуется. Как сообщили в администрации округа, в город поступила каналопромывочная техника от МУП «ПОВВ», что позволило прочистить систему водоотведения на улице Мира. Поскольку в территории объявлен режим повышенной готовности, к работам на канализации за счет местного бюджета привлекли подрядчиков. Тем не менее важный коллектор до сих пор не работает.

«По улице Фестивальной после нескольких неудачных попыток пробить засор аварийная бригада водоканала в выходные заменила канализационную трубу между двумя колодцами. В результате вода начала уходить из подвалов», — заявили в мэрии.

Удалось пробить засоры у дома № 9а в переулке Щорса и промыть сложный участок на улице Мира в поселке Роза. Власти надеются на то, что эти участки вновь не засорятся: тогда из подвалов в домах, расположенных в ближайших микрорайонах, будет уходить вода. Сложнее обстоят дела с коллектором между канализационными насосными станциями на Терешковой и в переулке Щорса. Он все еще не работает, а на его капитальный ремонт требуется 110 млн рублей.

Таких средств в бюджете округа сейчас нет, поэтому документы на его приведение в порядок сейчас находятся на рассмотрении ответственных органов. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», проблема с затоплением в Коркино оказалась довольно масштабной: под сточными водами оказались более полусотни домов. Глава округа Наталья Лощинина ранее заявила, что нерабочий коллектор обслуживает большую часть города, поэтому его нужно починить до наступления зимы.

Она же рассказала, что за систему водоотведения Коркино отвечает тот же МУП «ПОВВ». Специалисты, по словам чиновницы, вовремя не обслужили канализацию, что и могло привести к затоплению подвалов. ИА «Первое областное» направило на предприятие запрос по этой ситуации. Там пока не комментируют эти события.

В этой ситуации сейчас разбираются не только коммунальщики и местные власти. Региональная прокуратура заявляла, что эта история стала поводом к возбуждению уголовного дела о халатности. Кстати, канализация стала проблемой и для жителей Бакала, где сточные воды вышли на центральные улицы города. Туда с проверкой направились работники аппарата областной прокуратуры, которые проведут встречу с жителями и совещание. Администрация Бакала отрицает, что наружу вышла канализация.