В Коркино после падения крана устранили аварию на центральном водоводе

Но напор воды в жилых домах еще слабый — жалобы продолжаются

Поздно вечером 20 мая ремонтные службы смогли устранить последствия аварии на центральном водоводе Коркино. Вода уже возвращается в жилые дома.

«Об устранении последствий аварии уже к 12 часам ночи заявил городской водоканал. Вода постепенно возвращается в город, но напор в кранах очень слабый, так как разбор воды очень большой. Звонки с жалобами еще есть», — рассказали журналисту ИА «Первое областное» в диспетчерской службе города.

Напомним, в среду, 19 мая, в Коркино в реку упал автокран и повредил водовод, снабжающий город.

По данным администрации Коркинского муниципального района, основные утечки на центральном водоводе, появившиеся в ходе первого запуска воды после ликвидации аварии, устранены. С 23 часов 20 минут вода поступает в Коркино и Розу под давлением в три атмосферы. Еще остаются мелкие повреждения трубы, но они не препятствуют подаче воды. Специалисты МУП ПОВВ продолжают ремонтные работы.

