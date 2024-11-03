В Коркино полицейские продолжают следить за порядком

Правоохранители регулярно проверяют местных жителей на причастность к нарушениям

В Коркино Челябинской области полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии, МЧС и другими ведомствами продолжают следить за порядком на территории округа. Правоохранители регулярно проверяют местных жителей и иностранцев на причастность к различным нарушениям. Всего за время проверок выявлено почти 150 нарушений, сообщили в Росгвардии по Челябинской области.

«Задокументировано 144 административных правонарушения, 138 из которых в области дорожного движения, три — за мелкое хулиганство, еще три — за неуплату наложенных штрафов. К административной ответственности привлечены различные категории граждан»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские не только следят за соблюдением ПДД, но и досматривают автомобили, а также патрулируют улицы.

Подобные мероприятия проводятся на всей территории Челябинской области.