В Коркино подтвердили загрязнение реки сточными водами

Сброс загрязненной воды производился с территории предприятия

Специалисты регионального министерства экологии подтвердили, что в реку Чумляк сбрасывали сточные воды. Речь идет о жалобе жителя Коркино, который рассказал, что водоем, расположенный возле его дома, пахнет канализацией. После весеннего пропуска вод он боится высаживать растения на своем участке. Как сообщили в ведомстве Первому областному информагентству, сброс загрязнений осуществлялся с территории предприятия.

Сотрудники министерства 3 мая выехали на место, указанное в обращении: факт загрязнения водоема подтвердился. Проверяющие увидели следы сброса сточных вод в ручей, который впадает уже в Чумляк.

«Установлено, что указанный сброс происходил с территории предприятия, которое является объектом федерального государственного экологического надзора. Информация о нарушении в ближайшее время будет передана в Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для наказания виновных в соответствии с законодательством», — пояснили в Минэкологии области.

Накануне вечером стало известно, что за проверку этого случая загрязнения взялись в следственном комитете. В ходе доследственной проверки в ведомстве намерены дать уголовно-правовую оценку чиновникам, которые отвечают за чистоту этого водоема. Сам же заявитель объяснил, что боится высаживать картофель на подтопленном этой водой участке. Он видел, как всю зиму в реку периодически сбрасывали стоки, а весной вода грязно-мыльного цвета с ужасным запахом вышла за пределы водоема.