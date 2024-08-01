В Коркино почти 200 домов остаются затопленными

Уровень воды в реке Чумляк постепенно снижается

В Коркинском округе остается напряженной ситуация с паводком. На сегодняшний день вода в реках постепенно уходит, но все еще остается в домах и на приусадебных участках. Многие жители города остались без машин, личных вещей, домашних питомцев. Все, что они успели взять, до того как это скрылось под толщей воды, — документы. Накануне в администрации города провели оперативное заседание, на котором решались вопросы о ликвидации ЧС и помощи пострадавшим.

Вода в округе разлилась из реки Чумляк и так называемой бассейки. Замгубернатора Андрей Фалейчик осмотрел проблемные места, которые не дают усилить объемы сбрасываемой воды. По его словам, поселок Чумляк на сегодняшний день — одно из самых пострадавших мест. Чтобы вода окончательно ушла, заместитель губернатора рекомендовал выполнить два обводных рва, которые позволят увеличить водосброс.

«Муниципалитет не был готов к такому затоплению — подобного здесь никогда не было, но мы должны сейчас разобраться с последствиями. В ПВР размещено 28 людей, подтоплено 200 домовладений. Текущая ситуация не позволяет нам долго думать, нужно оперативно принимать все решения», — подчеркнул Андрей Фалейчик.

Сейчас система водоснабжения работает в полном объеме, но несколько канализационных насосных станций в неработоспособном состоянии. Одну из них запустили вчера. Также увеличен сброс воды с пруда в Калачево в соседнем Копейском городском округе.

Больше всего пострадали жители переулка Безымянного в Коркино: вода в домах поднялась до отметки в 70 сантиметров, затопило машины, технику, предметы первой необходимости. У многих погиб весь скот: коровы, свиньи, куры.

«У моего ребенка онкологическое заболевание, он не сможет вернуться в дом, когда вода сойдет, ему смертельно опасна любая грязь. Сейчас мы живем у родственников», — рассказал один из пострадавших.

Жителей переулка пригласили в администрацию, где выслушали все вопросы, рассказали о дальнейшей ликвидации паводка и материальной компенсации. Помимо единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей на каждого человека, они получат финансовую поддержку за утрату имущества первой необходимости от 75 до 150 тысяч рублей.

«В переулке проживало несколько инвалидов — соцзащита взяла их на особый контроль по новому месту пребывания. Одной такой семье уже найдена квартира до решения вопроса по их дому», — поделилась глава Коркинского округа Наталья Лощинина.

Сейчас продолжается прием заявок на выплаты, 140 человек уже получили первую компенсацию. Когда вода уйдет из домов, в них будет работать специальная комиссия, которая оценит размер ущерба.

Также в администрации сообщили, что утилизацией погибших животных, которых не успели спасти, займутся специальные службы.