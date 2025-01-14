В Коркино отстранили от работы доктора, которого заподозрили в пьянстве в больнице

Ситуацией заинтересовалась прокуратура

В Коркино Челябинской области сотрудника городской больницы № 1 заподозрили в нахождении на работе в пьяном виде. Проверку организовали и в медучреждении, и в прокуратуре, сообщает ИА «Первое областное».

В СМИ появилось видео с мужчиной в больничном халате, который находится, предположительно, в медучреждении. За кадром женщина спрашивает у него, почему тот пьет на рабочем месте и почему ее мужу перенесли операцию.

Прокуратура Коркино организовала проверку нарушения прав пациента медучреждения.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям ответственных должностных лиц, исполнению медицинским учреждением трудового законодательства, а также законодательства о здравоохранении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В пресс-службе регионального Минздрава ИА «Первое областное» прокомментировали, что администрация горбольницы № 1 Коркино создала комиссию по охране труда, которая занялась разбором этой ситуации.

«Доктор, находящийся в состоянии, не позволяющем выполнять свои трудовые обязанности, отстранен от работы», — добавили в пресс-службе.