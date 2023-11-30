В Коркино объяснили, почему у жителей крупного микрорайона неделю нет воды

Трубы на участке, где произошла коммунальная авария, оказались полностью разрушены

Микрорайон пищевого техникума в Коркино уже больше недели, с 22 ноября, остается без воды из-за крупной коммунальной аварии. К ситуации подключились представители федеральных структур, сообщает администрация округа.

Руководитель коркинского обособленного подразделения МУП «ПОВВ» Евгений Букреев на заседании комиссии по предупреждению ЧС рассказал, почему так затянулись аварийно-восстановительные работы в районе дома 80 по улице Железнодорожной.

«Ремонт ведется силами подрядной организации. Сначала два дня ушло на восстановление работоспособности запорной арматуры в районе „Краснодеревщика“ и на улице Павлова, чтобы с двух сторон отсечь аварийный участок. Затем коммунальщики пытались протолкнуть новую трубу в гильзу, которая проходит под железной дорогой, но не смогли этого сделать из-за, как первоначально думали, заиленности последней. Еще сутки ушли на промывку чугунного футляра, для этого привлекалась техника из Челябинска. Однако попытки промыть внешнюю трубу результата не дали, так как гильза оказалась разрушенной, а при промывании водой под напором еще больше забивалась щебнем с железнодорожной насыпи. Тогда было принято решение о замене не только аварийного участка водовода, но и гильзы. Все необходимые материалы уже завезены из Челябинска», — рассказал Евгений Букреев.

Добавим, в среду, 29 ноября, пытались протолкнуть новую гильзу под железнодорожной насыпью силовым методом, но безуспешно: футляр оказался разрушен.

«В четверг, 30 ноября, из Челябинска приедет установка горизонтально направленного бурения для укладки футляра. Договоренность с руководством ПОВВ есть. Как только проложим гильзу, сразу в нее проведем новую трубу водовода», — заверил Букреев.

При благоприятном исходе, по его словам, к сегодняшнему вечеру водоснабжение восстановят. Пока для жителей микрорайона пищевого техникума организован подвоз воды.

Дело взято на особый контроль прокуратуры и главы округа.

В прокуратуре Челябинской области уточнили, что гендиректору МУП «ПОВВ» Челябинска прокурором города внесено представление об устранении нарушения законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности, в котором также поставлен вопрос о перерасчете жителям микрорайона платы за некачественно оказанные коммунальные услуги.

