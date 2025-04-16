В Коркино обсуждают создание ресурсного центра для НКО

Объединение поможет общественным организациям эффективнее привлекать средства на реализацию проектов

В Коркино планируется создать муниципальный ресурсный центр, который поможет некоммерческим организациям эффективнее привлекать средства на реализацию своих проектов. Этот вопрос обсуждался на встрече депутата Госдумы Яны Лантратовой с представителями НКО, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Встреча по обмену опытом участия в грантовых конкурсах прошла в храме Святого Пантелеймона в поселке Роза.





Настоятель храма отец Николай Невзоров вместе с матушкой Ольгой создал здесь настоящий центр помощи нуждающимся: помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также участникам СВО и их родным, сестры милосердия выезжают в хосписы, оказывают духовную и практическую поддержку.

«Но самое главное — батюшка с матушкой сформировали активное сообщество и учат других общественников грамотно оформлять грантовые заявки. Они помогают людям с ограниченными возможностями здоровья получать необходимое: инвалидные коляски, ходунки, средства реабилитации», — рассказала Яна Лантратова.

Она отметила, что опыт розинцев будет тиражироваться.





Также в ходе встречи депутат передала членам Всероссийского общества инвалидов партию колясок и других технических средств реабилитации, закупленных на средства выигранного гранта.