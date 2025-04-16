В Коркино планируется создать муниципальный ресурсный центр, который поможет некоммерческим организациям эффективнее привлекать средства на реализацию своих проектов. Этот вопрос обсуждался на встрече депутата Госдумы Яны Лантратовой с представителями НКО, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Встреча по обмену опытом участия в грантовых конкурсах прошла в храме Святого Пантелеймона в поселке Роза.
Настоятель храма отец Николай Невзоров вместе с матушкой Ольгой создал здесь настоящий центр помощи нуждающимся: помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также участникам СВО и их родным, сестры милосердия выезжают в хосписы, оказывают духовную и практическую поддержку.
«Но самое главное — батюшка с матушкой сформировали активное сообщество и учат других общественников грамотно оформлять грантовые заявки. Они помогают людям с ограниченными возможностями здоровья получать необходимое: инвалидные коляски, ходунки, средства реабилитации», — рассказала Яна Лантратова.
Она отметила, что опыт розинцев будет тиражироваться.
Также в ходе встречи депутат передала членам Всероссийского общества инвалидов партию колясок и других технических средств реабилитации, закупленных на средства выигранного гранта.