В Коркино не дали до конца разрушиться детскому саду

Учреждение ликвидировали в 2017 году из-за аварийности зданий.

В 2017 году в Коркинском районе был ликвидирован детский сад № 1. Причина была в аварийном состоянии зданий. Детишек «раскидали» по другим дошкольным учреждениям. Как отметила глава Корскинского района Наталья Лощинина, были даже мысли продать разрушающиеся корпуса детсада, но решили повременить.

Решение было принято не зря. Все годы, пока учреждение пустовало, жители Коркино жаловались в мэрию. Садик всегда пользовался спросом, а с его ликвидацией десятки родителей и их дети стали испытывать массу неудобств.

В августе 2020 года за дело взялась РМК. Компания проводит капитальный ремонт двух зданий бывшего детского сада и планирует завершить реконструкцию уже к лету 2021 года.

«Алексей Текслер порадовался, что у юных коркинцев появится возможность ходить в современный детский сад, где будут созданы комфортные условия для их пребывания и образования», — передает корреспондент сайта «Первый областной».

Отремонтированные здания после окончания работ станут структурным подразделением уже действующего детского сада № 32. Будут созданы 80 мест для дошкольников в возрасте от 2 месяцев до 2 лет (30 детей) и от 5 до 7 лет (50 детей).

Детишки средней группы (от 3 до 4 лет) будут посещать основное здание, которое в данный момент функционирует. Те же группы, которые освободятся с вводом в эксплуатацию реконструируемых корпусов, будут перепрофилированы на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.