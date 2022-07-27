В Коркино начали строительство быстровозводимого многоквартирного дома для детей-сирот

Жилье в нем получат также горожане из аварийных домов

В Коркино началось строительство быстровозводимого пятиэтажного дома на 77 квартир. Жилье в нем получат дети-сироты и жильцы аварийных домов. Дом планируют сдать в эксплуатацию уже в ноябре 2022 года, сообщает пресс-служба районной администрации.



Дом возводят в переулке Автобазный города Коркино. Его строительство стало возможно после того, как губернатор Алексей Текслер в ходе визита в муниципалитет в сентябре прошлого года одобрил выделение денег на новое жилье для нуждающихся категорий граждан.

Работы ведет ООО Специализированный застройщик «Монолит-Маг».

«В настоящее время строительство на нулевом цикле, осуществляется бетонирование. Дом планируется сдать в ноябре текущего года»,— пояснили в администрации Коркинского района.

В новом доме будет 77 квартир, 63 из них уже распределены между нуждающимися в социальном жилье: гражданами по программе переселения из аварийного жилья, и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Контракты между властями и застройщиком на покупку квартир на этапе строительства уже заключены. Стоимость жилья — 111 млн 154 тыс. рублей.



Напомним, ранее Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в Коркинском районе отремонтируют все медучреждения.





