В Коркино на 90 дней закрыли наркологическую клинику из‑за нарушений

Директора центра привлекли к ответственности

В Коркино после проверки прокуратуры на 90 дней приостановили деятельность Центра восстановления личности «Панацея» из-за многочисленных нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выяснилось, что у сотрудников центра нет санитарных книжек, эвакуационный выход заставлен мебелью, а огнетушители, которых недостаточно, неисправны.

Кроме того, комнаты перенаселены, матрасы и постельное белье не стирают и не чистят. Водой центр обеспечивается из скважины, но качество воды не проверяется.

По результатам проверки были составлены административные протоколы о нарушениях требований пожарной безопасности и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия людей. Коркинский городской суд постановил приостановить деятельность центра на 90 суток, а также устранить все нарушения.