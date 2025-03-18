В Коркино к пропуску паводковых вод готовят дамбу на реке Чумляк

Гидротехнические сооружения в округе находятся в рабочем состоянии

В Коркино активно готовятся к паводковому сезону. Чтобы не допустить разлива реки, здесь очищают шлюзы и разбивают лед на дамбе на реке Чумляк. По словам главы округа Александра Орла, здесь ситуацию мониторят с объездом территории дважды в сутки.

«Гидротехнические сооружения на реке Чумляк находятся в рабочем состоянии. Лично убедился в этом, проехав вчера до рамотоннелей, пропускная способность которых восстановлена», — сообщил Александр Орел в своем телеграм-канале.

Дамба на реке пропускает паводковые воды и не позволяет разлиться реке.

В округе к паводковому сезону подготовили 18 мотопомп, 18 фекальных насосов, 5 километров пожарных рукавов, вакуумную откачную машину. Готовы 12 насосных станций, первая в переулке Орловском уже запущена.